Долар стрибнув угору

Харків. 22 жовтня. УНІАН. В Україні продовжується швидке зростання американського долара. Вчора на міжбанківському валютному ринку котирування долара США при закритті складали 5,5500/5,5700, а Нацбанк проводив доларові інтервенції по курсу 5,1000.

Офіційний курс НБУ на 22 жовтня підвищився до 501,0 грн/дол.

Глава правління Національного банку Анатолій Шаповалов розповів учора, що підтримка гнучкого курсу гривні є однією з вимог МВФ для отримання стабілізаційного кредиту.

При цьому Віктор Ющенко повідомив у вівторок під час зустрічі з представниками провідних ділових видань, що з 1 по 20 жовтня резерви НБУ знизилися з $37,5 млрд. до $34,6 млрд. (зменшилися на $2,9 млрд.) – в зв`язку, головним чином, з підтримкою курсу гривні.

Швидкими темпами відбувається також зміцнення американського долара до євро. Сьогодні вранці євровалюта ослабла по відношенню до долара США до курсу 1,28 долар/євро. Востаннє такий низький курс спостерігався два роки тому – в жовтні 2006 року. А практично безупинне зростання долара до євро відбувається з липня 2008 року, коли курс перевищував 1,59 долар/євро. Таким чином, за три останні місяці американська валюта зміцнилася по відношенню до євровалюти на 19%.

Росте досить швидкими темпами курс долара до гривні і на готівковому ринку України. Так, учора увечері в обмінних пунктах долар купувався в середньому по 5,4256 грн., продавався по 5,6035 грн. А сьогодні станом на 9.00 курс виріс до відміток 5,4912 і 5,6825.