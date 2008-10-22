Харківщина реалізувала понад 1,3 млн. тонн зерна

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Цього року господарствами Харківської області реалізовано понад 1 млн. 386 тис. тонн зерна.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посилання на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, обсяги реалізації зернових культур перевищують минулорічні показники майже на 600 тис. тонн, або на 76,2%.

За межі області вивезено та реалізовано по всіх каналах реалізації понад 1 мільйон 118 тис. тонн зерна, в тому числі протягом останнього тижня 50,8 тис. тонн.

На думку заступника керівника області, це є свідченням того, що сільгоспвиробники Харківщини цього року суттєво покращили свої позиції на ринку зерна, ставши одними із основних експортерів цієї продукції. Керівники господарств зуміли вдало і вчасно реалізувати надлишкові обсяги зерна, отриманого під час збирання врожаю.