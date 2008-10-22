Коновалюк просить СБУ виділити йому охорону

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки фактів постачання до Грузії військової техніки з порушенням норм українського законодавства і норм міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК звернувся до в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням виділити йому охорону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, подальше розслідування справи про порушення під час торгівлі зброєю «особисто» для нього «стає цілком небезпечним».

“Я вже був вимушений вжити заходів і перевезти свою сім`ю в безпечне місце», - додав В.КОНОВАЛЮК.

За його словами, він звертається до СБУ, щоб була надана охорона і забезпечена його безпека.

Як підкреслив В.КОНОВАЛЮК, не виключено, що тиск на нього пов`язаний із тим, що 27 жовтня планується виїзне засідання комісії в Грузії і Південній Осетії, що пов`язане із розслідуванням фактів порушень під час торгівлі зброєю.

Крім того, В.КОНОВАЛЮК через представників ЗМІ запросив у четвер генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА на засідання парламентської ТСК.

Він також підкреслив, що «вже вчетверте запрошує міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА і керівника «Укрспецекспорту» Сергія БОНДАРЧУКА на засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, В.КОНОВАЛЮК заявляв, зокрема, що з артилерійських складів у Лозовій здійснювався продаж зброї до Грузії. Ця та інші заяви у письмовому вигляді розповсюджувалися на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи.