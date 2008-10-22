Аваков: найнебезпечніший момент банківської кризи пройдено

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що найнебезпечніший момент кризи в банківській системі вже пройдено.

Виступаючи на сесії облради, він зазначив, що небезпеки того, що банківська система України і Харківської області звалиться, немає. «Найнебезпечніший момент банківської кризи, - заявив А.АВАКОВ, - ми пройшли».

За словами губернатора, урядом і Національним банком України (НБУ) вжили всіх заходів, в т.ч. стабілізовано гривню. За інформацією А.АВАКОВА, «сьогодні Верховна рада повинна розглянути питання про підвищення порогу державних гарантій по внесках до 150 тис. грн.». Він відмітив при цьому, що проблема із ЗАТ «Промінвестбанк» (Київ) вирішуватиметься за допомогою держави, яка «не дасть йому впасти», передає SQ.