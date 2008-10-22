Чернов отримав двох заступників

Ними стали Казакова і Стронов

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Представники двох найбільших фракцій – Партії регіонів і БЮТ – стали заступниками голови Харківської облради (цю посаду сьогодні обіймає Сергій ЧЕРНОВ). Як передає кореспондент УНІАН, посади заступників керівника облради отримали Вікторія КАЗАКОВА (ПР) та Андрій СТРОНОВ (БЮТ). За це проголосувала депутати на сьогоднішній сесії облради.

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