Сьогодні долар зростав

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк продавав долари США вже по курсу 5,2500 (вчора – по 5,1000). При цьому на торгах по американській валюті спостерігалося зростання котирувань: при відкритті - 5,6100/5,7300, до 12:00 - 5,7400/5,7750, а до закриття - 5,7800/5,8650.

На готівковому ринку до вечора сьогоднішнього дня долар США також значно подорожчав. За станом на 16.00 в обмінних пунктах долар купували в середньому по 5,6027 грн., а продавали по 5,8255. При цьому у ряді пунктів курс продажу американського долара становить зараз 5,90 грн., 5,95 грн. і навіть 6,00 грн.