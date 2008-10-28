Горить колишнє приміщення трикотажки
15:51, 28 жовтня 2008Харьків
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Загорання сталося близько 15-ї години
Харків. 28 жовтня. УНІАН. На Нетечинському бульварі горить колишнє приміщення трикотажної фабрики.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань НС Харківської облдержадміністрації, загорання сталося близько третьої години дня – полум’ям охоплений дах двоповерхового будинку.
Пожежі присвоєно 2-й ступінь складності, на місце події виїхало близько півтора десятка пожежних бригад.
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