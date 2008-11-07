Міліція затримала крадіїв газового конденсату

Харків. 7 листопада. УНІАН. Працівниками Лозівського міжрайонного відділу УБОЗ ГУМВС України в Харківській області в селі Хрестище Красноградського району на «гарячому» було затримано двох чоловіків, 1977 та 1976 років народження, які скоїли крадіжку газового конденсату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області, зловмисники протягом деякого часу вночі приїздили на поле, розташоване поблизу головних споруд Хрестищенського промислу з видобутку газу та газового конденсату газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування», і з використанням гумового шлангу закачували в автоцистерну автомобілю «КамАЗ-5320» газовий конденсат.

В ході злочинних дій підозрювані скоїли крадіжку близько 8 тонн газового конденсату, чим нанесли збитків вищезазначеному підприємству на суму близько 100 тис. грн.

Працівниками міліції проводяться заходи щодо збору всієї необхідної інформації, з’ясовуються всі обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину передбаченого ст.185 Кримінального кодексу України, повідомили в ЦЗГ.