Добкін призначив Різака радником

Харків. 7 листопада. УНІАН. Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Іван РІЗАК призначений радником Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговій сесії Харківської міськради повідомив М.ДОБКІН.

Згідно з його розпорядженням І.РІЗАКА призначено радником мера Харкова з економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, раніше на роботу до Харкова був запрошений представник західної Ігор ШУРМА (СДПУо), котрий нині обіймає посаду заступника міського голови – начальника Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міськради.