Комуністи протестують проти кризи

Харків. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшли заходи з нагоди 91-річчя Жовтневої революції 1917 року в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, прибічники лівої ідеології, представники Компартії України спільно з активістами Блоку Наталії ВІТРЕНКО в середині дня у Харкові на майдані Свободи поклали квіти до пам’ятника Володимиру Леніну.

Народний депутат України, 1-й секретар Харківського обкому КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА заявила журналістам, що сьогодні своїми заходами харківські ліві «протестують проти кризи», яка, на їхній погляд, «є закономірним результатом політики Президента і прем’єра». Саме вони, вважає депутат, «вирішують проблеми багатих за рахунок бідних».

Учасники акції пройшли вулицею Сумською до плащі Конституції в історичній частині Харкова і провели мітинг, на якому скритикували політику керівників держави.

Учасники мітингу ухвалили резолюцію, у якій ставлять вимоги «припинити практику скорочення робочих місць, урізання та затримки зарплати», змусити «олігархів повернути гроші», «припинити приватизацію стратегічно важливих підприємств, «ліквідувати інститут президентства», переглянути рішення про «невигідне для України входження у ВТО», забезпечити Україні «статус постійного нейтралітету і позаблокової держави», «відновити братерські стосунки з Росією та іншими країнами СНГ».