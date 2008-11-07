У суботу ТЕЦ-5 подасть тепло

Харків. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні о 12.45 було подано газ на ТЕЦ-5, і вже завтра теплоелектроцентраль почне відпускати тепло споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Олега ШАПОВАЛОВА.

Він повідомив, що «сьогодні о 12.45 було подано газ на ТЕЦ-5, і через 16 годин вона почне відпускати тепло».

За інформацією сайту, питання подачі газу на ТЕЦ-5 було вирішено в ході селекторної наради Міністра житлово-комунального господарства України Олексія КУЧЕРЕНКА з представниками місцевих влад та керівниками комунальних і газотранспортних підприємств.

За словами О.ШАПОВАЛОВА, у ході наради він рішуче порушив питання про невиконання керівництвом ДК «Газ України» домовленостей щодо запуску харківської ТЕЦ-5.

«Після цього пан ТРИКОЛИЧ (заступник голови НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРИКОЛИЧ – УНІАН) публічно дав команду гендиректору «Харківтрансгазу» панові СЛЮСАРУ на запуск ТЕЦ-5, – заявив О.ШАПОВАЛОВ.