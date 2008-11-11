У Харкові судитимуть шайку, яка заволодівала квартирами городян

Харків. 11 листопада. УНІАН. Прокуратура Харківської області направила до суду справу щодо шести харків’ян та одного полтавчанина, яка шахрайським способом заволодівала квартирами городян.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора відділу прокуратури Наталію РУХЛЕНКО, серед обвинувачених – три жінки. Майже всі – непрацюючі. Найстаршому - 50 років, наймолодшому – 22. Четверо раніше вже мали проблеми із законом. Троє з кримінальної сімки - з вищою освітою.

Не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю і не маючи інших законних джерел доходів, найстарший з групи у вересні 2002 р. створив і очолив стійке організоване угруповання, до якого залучив цивільну дружину та знайомого. Об’єктами злочинних посягань обиралися квартири, у яких їхні власники або наймачі тимчасово або тривалий час не проживали. Метою шахраїв було заволодіти квартирами, використовуючи підроблені документи.

Крім злочинів, скоєних у складі організованої групи, її ватажок скоїв цілу низку злочинів, таємно викрадаючи чуже майна та заволодіваючи ним шляхом обману і зловживання довірою в особливо великих розмірах. У такий спосіб шахрай заволодів не однією квартирою харків’ян. Лише з жовтня 2002 по квітень 2003 р. він таємно викрав чужого майна на суму 164 тис. грн. Крім того, спільники на чолі з ним згодом заволоділи ще кількома квартирами харків’ян загальною ринковою вартістю майже 300 тис. грн., у тому числі нерухомістю осіб, які мали матеріальні труднощі.

Для досягнення своєї мети шахраї виготовляли підроблені тимчасові посвідчення мешканців квартир, що належали їм на праві власності, підробляли підписи начальників райвідділів міліції, фальсифікували інші документи на житло, яким заволодівали та продавали за завищеною ціною.

Обвинувальний вирок прокуратури затверджено одразу за низкою статей Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах або організованою групою, шахрайство, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів та їх використання).

За скоєне шахраям загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі прокуратури.