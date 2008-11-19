Ющенко про Турбоатом: рейдери мають понести відповідальність

Харьков. 19 ноября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично будет контролировать вопрос привлечения к ответственности лиц, причастных к рейдерским атакам на ОАО “Турбоатом”.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом глава государства сообщил во время посещения “Турбоатома” в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

В своем выступлении на встрече с трудовым коллективом предприятия Президент подчеркнул, что с большим удовольствием ознакомился с производственными мощностями «Турбоатома», которым, безусловно, наше государство сегодня может гордиться. «Когда мы говорим о ситуации на экономическом рынке, мне приятно отметить, что кризис на это предприятие не придет. Залог этого - спрос на уникальную продукцию, которая здесь производится, - она является супердефицитной», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что два года назад была принята Энергетическая стратегия, в основе которой - развитие ядерной энергетики в Украине.

«Если мы хотим осилить эту национальную программу, мы можем это сделать только на «Турбоатоме», - подчеркнул Президент. По его словам, только для новых энергоблоков АЭС в соответствии с Энергетической стратегией на период до 2030 года необходимо построить 21 комплект основного оборудования. «Убежден, что это тот заказ, который вскоре получит ваш завод, чтобы обеспечить всю стратегию ядерной энергетики страны на ближайшие 15 лет. Я сделаю все необходимое для того, чтобы ключевая для Украины стратегическая энергетическая программа, которая предусматривает развитие ядерной энергетики, была возложена на ваши плечи», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он с сожалением констатировал, что в последнее время мы стали свидетелями попыток рейдерского захвата ОАО «Турбоатом». По словам Президента, уникальность этого предприятия не дает покоя некоторым бизнесменам, которые побуждают к совершению неправомерных действий высокопоставленных должностных лиц и судей. Начиная с апреля 2007 года, напомнил Президент, предприятие вынужденно вести свыше 35 судебных дел, предметом которых являются корпоративные споры. Глава государства заверил, что лично контролирует вопрос привлечения к ответственности причастных к рейдерским атакам этого предприятия. Он заявил, что не допустит утраты государством чрезвычайно важного актива стратегического значения. При этом Президент особо поблагодарил работников «Турбоатома» за их корректную позицию во время этих событий.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» - ведущее предприятие по разработке и поставкам энергетического оборудования, входит в состав ведущих турбостроительных фирм мира, наряду с Дженерал Электрик, Вестингауз, Сименс. Общество специализируется на изготовлении паровых турбин для ТЭС и АЭС, гидравлических турбин для ГЭС и ГАЭС, газовых турбин для ТЭС, парогенераторов и другого энергетического оборудования. За время работы ОАО «Турбоатом» изготовлено 164 турбины для 42 АЭС в 42 странах мира общей мощностью 55 млн. кВт, что составляет 13% мирового рынка этой продукции. Государство владеет 75,22% акций предприятия.