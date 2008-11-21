Марков вважає, що СБУ «суб`єктивно тлумачить» Голодомор

Харків. 21 листопада. УНІАН. Депутат Державної думи Росії, директор Інституту політичних досліджень Сергій МАРКОВ вважає, що Служба безпеки України фальсифікує документи і подає суб`єктивні тлумачення Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, свою думку С.МАРКОВ висловив на прес-конференції, проведеній в рамках міжнародної конференції «Голод в СРСР: історичні й політичні оцінки», що пройшла сьогодні в Харкові.

«СБУ до реальних документів додає фальсифіковану інтерпретацію і подає суб`єктивні тлумачення», - сказав С.МАРКОВ.

Аргументуючи свої слова, С.МАРКОВ висловив думку, що «ці люди (представники СБУ, які опублікували списки винуватців Голодомору – УНІАН) не лише русофоби, а й антисеміти».

Він заявив, що нинішні підручники з історії України також фальсифікують історію, і навіть більше, ніж радянські.

Депутат Держдуми заявив, що «немає жодного професійного історика, який би підтримував брехливу концепцію ЮЩЕНКА».

«Спроба представити масовий голод геноцидом українців провалилася», - переконаний С.МАРКОВ. На його думку, «ніхто в Європі не підтримав цього».

Російський політолог також заявив, що «українська влада залякує істориків звільненнями, підгодовують грантами». Звідси, вважає він, і «така фальсифікація».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Голод в СРСР 30-х років: історичні й політичні оцінки». Організаторами конференції є Гуманітарна українсько-російська рада, Український форум, фонд «Історична пам`ять», а також Федеральне архівне агентство Російської Федерації.

У рамках конференції відбулися два пленарні засідання на теми: «Голод в СРСР 30-х років, його причини й географія», «Політичні спотворення проблеми масового голоду».

На конференції пролунали доповіді: «Голодні роки в СРСР», «Голод 1932-1933 років в Україні і поза Україною: чи великі відмінності?», «Політичні спотворення історичної проблеми масового голоду», «Цілі й причини провалу політичної фальсифікації проблем масового голоду» (доповідач С.МАРКОВ), «Заходи української влади, направлені на просування концепції «голодомору-геноциду» на міжнародній арені», «Неспроможність концепції «голод – геноцид», «Внутрішні й зовнішньополітичні чинники спотворень теми голодомору в Україні».