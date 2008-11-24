Затримано небезпечного злочинця
13:46, 24 листопада 2008Харьків
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Подробиці – на прес-конференції
Харків. 24 листопада. УНІАН. Працівниками Харківської міліції спільно з працівниками Управління СБУ в Дніпропетровській області було затримано особливо небезпечного злочинця Максима КАРНАУШЕНКА.
Як повідомляє сайт обласної міліції, він знаходився в міждержавному розшуку за скоєння тяжкого злочину – вбивства.
Подробиці цього затримання будуть повідомлені на прес-конференції.
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