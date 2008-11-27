Нацбанк ослабив гривню ще на 13 копійок

Інформація НБУ

Харків. 27 листопада. УНІАН. Нацбанк ослабив гривню ще на 13 копійок - до 6,74 грн./дол. США. Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 27 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 674.1800 (на 26 листопада – 660.9600) 100 EUR – 872.0518 (на 26 листопада – 846.7559) 10 RUR – 2.4644 (на 26 листопада – 2.4130)

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