З даху вагону поїзда Львів-Харків зняли п`яного «пасажира»
15:23, 02 грудня 2008Харьків
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Міліція з’ясовує обставини
Харків. 2 грудня. УНІАН. У Полтавській області, на станції Лубни, з даху вагону поїзда «Львів-Харків» зняли 25-річного п`яного «пасажира».
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Полтавській області, 1 грудня під час зупинки пасажирського поїзда №112 «Львів-Харків» на даху першого вагону було помічено людину.
Співробітники міліції спільно з рятувальниками зняли його з даху. 25-річний молодик перебував у стані алкогольного сп`яніння. Він розповів, що мав намір доїхати до Харкова.
Затриманого направили до райвідділу міліції для з`ясування обставин.
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