В Україні змінять голову Нацбанку?

Харків. 15 грудня. УНІАН. Блок Юлії ТИМОШЕНКО і Партію регіонів сьогодні може об’єднати питання створення спеціальної парламентської комісії з вивчення роботи Національному банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили Народні депутати України від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН на прес-конференції, присвяченій питанням формування парламентської коаліції як першого кроку до подолання економічної кризи.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, сьогодні у вирішенні питань державної ваги, спрямованих на подолання кризи, Україна виграє, якщо вдасться якомога більше знизити рівень політичного протистояння в суспільстві, в тому числі між парламентською більшістю і опозицією.

На думку В.КАМЧАТНОГО, одним з об’єднавчих факторів могло б стати питання створення спеціальної парламентської комісії для вивчення роботи НБУ.

«Мудрість політиків полягає в тому, щоб шукати не те, що роз’єднує, а в тому, щоб шукати те, що об’єднує, - сказав В.КАМЧАТНИЙ. «Є тема, - зазначив він, - яка сьогодні на 100% об’єднує нас з Партією регіонів. Це, зокрема, питання створення спеціальної комісії щодо Національного банку. В цьому у нас повне є взаємопорозуміння, і я думаю, що найближчим часом така комісія буде створена, щоб розібратися все-таки, куди пішли долари, чому так упала гривня і так далі, тому що ми з вами розуміємо, і по тих матеріалах, які оприлюднені в «Дзеркалі тижня», що там без зловживань не обійшлося».

Водночас, О.ФЕЛЬДМАН висловив сумніви щодо професійності керівництва НБУ, сказавши про нагальну потребу його зміни. Відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив, що однією з кандидатур на посаду нового керівника НБУ розглядається кандидатура Сергія ТИГИПКА. Але, на думку бютівця, кандидатур на цю посаду буде більше. «Я впевнений, що таких кандидатур буде більше десятка», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.