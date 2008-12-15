В коаліції є спільне бачення перспектив розвитку України

Харків. 15 грудня. УНІАН. На сьогодні коаліційна угода між фракціями в парламенті ще не підписана, але її розробкою наразі займаються депутати фракції «НУ-НС».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, присвяченій питанням формування парламентської коаліції як першого кроку до подолання економічної кризи, заявив Народний депутат України від фракції БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

За словами В.КАМЧАТНОГО, розробкою проекту коаліційної угоди займаються депутати-нашоукраїнці, «і по суті цього документа у нас немає ніяких заперечень, єдине, що ми сказали, давайте трошки попрацюємо над формулюваннями».

Розбіжності виникають, зокрема, сказав В.КАМЧАТНИЙ, стосовно певних аспектів мовної політики та питання входження України до НАТО.

«Якщо колеги вимагають категоричного розгляду вступу до НАТО, то ми кажемо, давайте замінимо це питання на питання євроінтеграції, однією зі складових цього питання може бути і питання НАТО, це не виключає одне одного», - заявив В.КАМЧАТНИЙ.

Попри деякі неузгодженості, у коаліціянтів «є спільне бачення перспектив розвитку України», запевнив В.КАМЧАТНИЙ.