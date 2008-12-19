Євро-2012: Ющенко нагадав чиновникам про біржу праці

Харків. 19 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає звільнити урядовців, які не виконують рішень Координаційної ради щодо підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Президент зауважив, що йому набридли дебати відносно того, які кошти і за якою програмою виділяються на підготовку до Євро-2012. Він піддав критиці те, що сьогодні існує надзвичайно складна модель фінансування Євро-2012, у тому числі і в державному бюджеті.

Він не розуміє, чому не було виконано рішення щодо виділення окремим рядком в бюджеті фінансування Євро-2012. «Це є недоліком урядового менеджменту», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО попросив доручити Рахунковій палаті та Генеральній прокуратурі щомісяця здійснювати моніторинг фінансування із бюджету заходів з підготовки до Євро-2012.

Президент також зауважив, що протягом семи днів необхідно з’ясувати та притягти до адміністративної відповідальності тих урядовців, які не забезпечили виконання рішення Координаційної ради щодо необхідності визначення статей по фінансуванню Євро-2012 як захищених.

Також В.ЮЩЕНКО попросив з’ясувати поіменно, хто з державних службовців не виконав ще одне рішення Координаційної ради - щодо необхідності підготовки програмно-планової документації, в тому числі підготовки закону щодо Євро-2012.

Адміністративній відповідальності, за словами Президента, мають підлягати й ті, хто не затвердив порядок увезення товарів на підготовку до Євро-2012, які звільняються від мита. «Цим людям краще місце на біржі праці. Хай три роки на пособії поживуть», - сказав Президент, висловивши нерозуміння, чому урядовці не виконують своїх прямих обов’язків.