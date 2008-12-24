Підприємець отримав 10 років за стрілянину по міліціонерах

Харків. 24 грудня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 34-річного приватного підприємця, мешканця Київської області, засуджено на 10 років позбавлення волі за стрілянину по працівниках міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Юлію БІЛИК.

За даними прокурора, подія сталася восени 2007 р. у передмісті Харкова, коли працівники міліції намагалися затримати двох невідомих, які викрадали з подвір`я власника земельної ділянки дві великі ємкості з неіржавіючої сталі: діаметром 2,5 метри та об’ємом 5,5 тонн кожна, розрізаючи їх.

При спробі затримання, один з викрадачів, який перебував під впливом вжитого наркотику, вчинив збройний опір міліціонерам, стріляючи у правоохоронців з рушниці. Після підкріплення міліції нападник, який влаштувався на другому поверсі будинку, з особливою зухвалістю ще багато разів стріляв по міліціонерах, які намагалися наблизитися та затримати зловмисника. Після відмови останнього вийти з будинку та скласти зброю, працівники загону «Беркут» штурмували будівлю та затримали хулігана. Встановлено також, що в його авто незаконно зберігався особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.