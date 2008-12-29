Курси валют у комбанках Харкова

Інформація на 29 грудня

Харків. 29 грудня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 29 грудня: ВАТ «Мегабанк» - купівля долара - 6,8 грн. (продаж - 8 грн.), євро - 9,5 грн. (11,5 грн.), АКБ «Меркурій» - 7,3 (7,9), 9,5 (10,8), ВАТ «Реал-банк» - 7,6 (7,9), 10,75 (11,25), АБ «Факторіал-банк» - 7,15 (7,8), 10 (11,1), АКБ «Базис» - 7 (7,98), 10 (12) відповідно. НБУ встановив на 29 грудня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубель - 26,546, євро - 1078,385, повідомляєSQ.

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