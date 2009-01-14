У Харкові горіли кіоски

Харків. 14 січня. УНІАН. У вівторок у Харкові в різних районах міста двічі горіли продовольчі кіоски.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, одна з пожеж сталася Комінтернівському районі міста на площі Повстання,1 в одному з продовольчих кіосків на території Кінного ринку.

Вогнем був охоплений сам кіоск. Площа пожежі становила близько 8 кв. метрів. Пожежа була ліквідована ще до прибуття підрозділів МНС підручними засобами. Постраждалих немає. Причини пожеж та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються.

Ще один кіоск горів у Дзержинському районі по провулку 23 Серпня,10. Вогнем був охоплений товар, що реалізовувався в кіоску. Площа пожежі становила близько 2 кв. метрів. О 06.11 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

Як повідомили у прес-службі, за одну добу підрозділи МНС по сигналу «Тривога» виїжджали 16 разів, на ліквідацію пожеж - 13 (в місті - 4, області - 9). На ліквідацію надзвичайних подій – 3 (в місті - 2, в області - 1) допомогу населенню, надання допомоги медичній службі.