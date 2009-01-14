Курси валют у банках Харкова

Долар від 8,2 до 8,6 грн.

Харків. 14 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 14 січня: Мегабанк - купівля долара - 8,6 грн. (продаж - 9,1 грн.), євро - 11,5 грн. (12,3 грн.), Меркурій - 8,6 (9), 11 (11,9), Реал-банк - 8,5 (8,9), 11,1 (12,1), Факторіал-банк - 8,2 (8,85), 10,95 (11,9), Базис - 8,45 (8,95), 10,4 (12,1) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, НБУ встановив на 14 січня такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 USD США – 770.0000 (на 13 січня – 770.0000) 100 EUR – 1021.1740 (на 13 січня – 1031.3380) 10 RUR – 2.4662 (на 13 січня – 2.4840).

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