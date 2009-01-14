Поїзд Харків - Чернігів зіткнувся з легковим авто
11:53, 14 січня 2009Харьків
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Люди в автомобілі загинули
Харків. 14 січня. УНІАН. У вівторок,13 cічня, о 10.15 поблизу селища Куликівка, що на Чернігівщині, на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля з пасажирським потягом №633 „Харків - Чернігів”, в результаті чого загинули водій та пасажир легковика.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася внаслідок порушення водієм авто правил дорожнього руху.
Постраждалих серед пасажирів потягу немає.
Всього за добу на території України зареєстровано 52 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 9 осіб і 56 - травмовані.
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