АВЕК висловив співчуття рідним і близьким загиблих у ДТП

Харків. 14 січня. УНІАН. Керівництво концерну АВЕК виловило глибоке співчуття рідним і близьким загиблих в результаті ДТП на Салтівському шосе в ніч з 11 на 12 січня цього року, яке відбулося за участю співробітника концерну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі концерну.

«Ми щиро і глибоко жалкуємо, що в ДТП загинули люди. Про те, що трапилося, ніхто не міг передбачити і попередити, тому щиро просимо засоби масової інформації не спекулювати цією темою, а тим більше, не прив`язувати до неї інші, що не мають причетності до трагедії, прізвища. Це буде, як мінімум, некоректно. Не варто забувати про прості людські відчуття, про біль втрати тих, хто втратив у ту ніч своїх близьких, а також тих, чиї близькі серйозно постраждали в цій аварії», йдеться у заяві прес-служби концерну.