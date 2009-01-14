ТЕЦ-5 очолив Шаповалов

Харків. 14 січня. УНІАН. Олег ШАПОВАЛОВ, який до цього працював на посаді заступника голови Харківської облдержадміністрації, очолив харківську електроцентраль ТЕЦ-5.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, нового керівника колективу ТЕЦ-5 представили голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та президент НАК «Енергетична компанія України» Володимир ЗІНЕВИЧ.

У своєму виступі перед колективом В.ЗІНЕВИЧ відзначив важливість ТЕЦ-5 як для Харкова окремо, так і для енергетичної системи України в цілому. Президент НАК поставив перед новим керівником і колективом завдання у цей складний період продовжити подачу тепла і гарячої води в оселі харків`ян.

В.ЗІНКЕВИЧ також заявив, що О.ШАПОВАЛОВ має величезний досвід роботи в енергетичній галузі, таким чином, в «Енергетичній компанії України» на нього покладають великі надії.

У свою чергу, А.АВАКОВ охарактеризував О.ШАПОВАЛОВА як дуже кваліфікованого фахівця. Крім того, керівник області відзначив великий внесок Героя України Геннадія ВОРОНОВСЬКОГО в розвиток теплоелектроцентралі і формування колективу професіоналів.

У зв`язку з цим, голова облдержадміністрації висловив надію, що новий керівник зможе зберегти колектив і високий рівень професіоналізму в роботі ТЕЦ-5.

Також керівник області заявив, що по виходу з лікарняного Г.ВОРОНОВСЬКОГО йому буде запропонована інша посада, гідна його масштабів.

Звертаючись до колективу теплоелектроцентралі, новопризначений керівник відзначив, що у нього вже є бачення подальшого розвитку ТЕЦ. О.ШАПОВАЛОВ також висловив надію на підтримку колективу.