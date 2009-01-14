Завтра 85 будинкам Харкова відключать гарячу воду і опалення

Харків. 14 січня. УНІАН. У четвер, 15 січня, 85 будинків Харкова, а також кілька шкіл та інших об’єктів будуть відключені від опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на КП «Харківські теплові мережі» відключення відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

У Московському районі з 8-ї до 18-ї години 15 січня будуть відключені по опаленню і гарячому водопостачанню 34 житлові будинки і 16 відомств, обмежених вулицями: Блюхера, Тимурівців, Гарібальді.

У цьому ж районі з 8-ї до 20-ї 15 січня буде відключено опалювання і гаряче водопостачання в 22 житлових будинках, 3 відомствах, 2 школах, обмежених вулицями: Гв. Широнінців, 50-річчя ВЛКСМ, пр. Тракторобудівників.

У Фрунзенському районі з 9-ї до 15-ї 15 січня буде відключено опалювання і гаряче водопостачання в 29 житлових будинках, 1 відомстві, 1 дитячому комбінаті, 3 школах, обмежених вулицями: Танкопія, Олімпійська.