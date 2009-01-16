Російський рубль поставив 10-річний рекорд падіння щодо долара
17:08, 16 січня 2009Харьків
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Найрізкіше падіння з березня 1999
Харків. 16 січня. УНІАН. Російський рубль за цей тиждень упав до найнижчого рівня за останні 10 років, повідомляє агентство Bloomberg.
Зокрема, сьогодні рубль упав до рівня 32,6675 руб. за 1 долар. Це найнижчий показник з початку 1998 року.
Загалом упродовж останніх шести днів рубль упав на 5,5%. Як зазначає агентство, це найрізкіше його падіння з березня 1999 року.
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