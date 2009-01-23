У Дніпропетровську застрелили підполковника міліції
11:44, 23 січня 2009Харьків
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Стріляли з мисливської рушниці
Харків. 23 січня. УНІАН. 22 січня близько 21.25 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська було знайдено застреленим підполковника міліції, заступника начальника Бабушкінського райвідділу міліції міста Олега Мамая.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Тіло 45-річного О.Мамая у службовому одязі було виявлено на території гаражного кооперативу "Араратський" з шістьма дробовими пораненнями грудної клітки.
Під час проведення огляду з місця злочину було вилучено 2 стріляні гільзи до мисливської рушниці 12-го калібру. Обставини з`ясовуються.
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