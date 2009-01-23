До Харкова їде Евроревізор

Харків. 23 січня. УНІАН. На початку лютого до Харкова з інспекцією заплановано візит виконавчого секретаря УЄФА Девіда ТЕЙЛОРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник Харківського міського голови, директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

За його словами, візит Д.ТЕЙЛОРА відбудеться 2-3 лютого. У програмі візиту заплановано огляд залізничного вокзалу, історичних пам’яток міста, стадіону «Металіст» і дитячої футбольної академії, що їх буде особисто презентувати інвестор багатьох об’єктів до Євро-2012 у Харкові Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Виконавчий секретар УЄФА відвідає також аеропорт і площу Свободи, яка буде головною фан-зоною міста.

Як запевнив В.ХРИСТОЄВ, Харків повністю готовий до візиту виконавчого секретаря УЄФА. «На сьогодні приблизно 600 млн. грн. з міського бюджету та інших джерел фінансування виділено на виконання завдань Євро. Усі зобов’язання Харків профінансував і виконав», - підкреслив В.ХРИСТОЄВ.