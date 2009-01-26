ХПЗ проти закриття протитуберкульозного диспансеру для заарештованих

Харків. 23 січня. УНІАН. Харківські правозахисники стурбовані закриттям відділення міського протитуберкульозного диспансеру, в якому проходили лікування затримані та взяті під варту особи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

За його інформацією, розпорядження зупинити роботу легенево-туберкульозного відділення № 5 на 60 ліжок, яке розташоване у Харкові по вул. Пирогова, 6, міститься у наказі головного лікаря Міського клінічного протитуберкульозного диспансеру (МПТД). До складу зазначеного відділення входять 4 палати на 20 ліжок для лікування затриманих та взятих під варту осіб, які хворіють на туберкульоз.

Як повідомляє Харківська правозахисна група, з початку відкриття спеціального відділення в МПТД № 1, у ньому пройшла лікування 371 заарештована особа, з яких 116 осіб поступили на лікування з районів області. На сьогодні у відділенні утримуються 25 заарештованих осіб.

“У зв’язку зі збільшенням спецконтингенту, хворого на туберкульоз, вже зараз гостро стоїть питання щодо поміщення їх на лікування до спеціалізованих установ охорони здоров’я, оскільки у Харківській області даний заклад представлений лише вищезазначеним легенево-туберкульозним відділення № 5 МКПТД № 1. У разі його закриття та ліквідації, особи, затримані та взяті під варту, будуть позбавлені гарантованого ст. 49 Конституції України права на охорону здоров’я та медичну допомогу», - повідомляють правозахисники. За їх даними, утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз легенів, в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) ГУМВС України в Харківській області не передбачено нормативними документами МВС та МОЗ, тому що розміщення хворих в ІТТ може призвести до захворювання інших затриманих та взятих під варту осіб, а також працівників міліції.

За інформацією правозахисників, Міський клінічний протитуберкульозний диспансер № 1 був переданий із комунальної власності територіальної громади Харкова у спільну власність територіальних громад Харківської області рішеннями Харківської обласної ради від 17 квітня 2008 р. і Харківської міської ради від 16 квітня 2008 року. Однак здійснення відповідних заходів з реалізації цього рішення фактично так і не відбулось. Після того приміщення декількох відділень лікувального закладу повинні бути звільнені та передані на баланс Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради «з метою ефективного використання».

“Не заперечуючи необхідність раціонального використання будівель, та розуміючи, що в умовах економічної кризи потрібне реформування й оптимізація закладів охорони здоров’я, вважаємо за необхідне підкреслити, що на першому місці в діяльності органів влади та місцевого самоврядування все ж таки повинна бути людина, її життя і здоров’я, що, згідно зі статтею 3 Конституції України, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, - заявляють правозахисники.