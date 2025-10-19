Президент України вважає, що Трамп повинен тиснути на Путіна ще більше, ніж він тиснув на ХАМАС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна в Будапешті. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

На думку українського лідера, Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС з метою припинення вогню в Газі.

"Путін щось подібне, але сильніше за ХАМАС", – сказав Зеленський і наголосив, що війна в Україні масштабніша, ніж на Близькому Схожі, а російська армія є другою за величиною у світі, мовляв, саме тому потрібен більший тиск.

Також він прокоментував можливу зустріч американського і російського президентів у столиці Угорщини Будапешті.

"Якщо ми справді хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас?" - зазначив президент України.

На запитання журналістки, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Крім того, президент України розповів, чи готовий він відмовитися від певної території, щоб припинити війну:

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми є, а не давати щось додаткове Путіну".

Він додав, що мирні переговори мають відбуватися тихо - "не під ракетами, не під безпілотниками". На запитання, чи може Трамп покласти край війні в Україні, Зеленський відповів: "Так, благословить Бог".

Можлива зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Путін поговорили телефоном і домовилися знову зустрітися в Будапешті, щоб, за словами президента США, "спробувати покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан задоволений тим, що Трамп збирається зустрітися з Путіним у Будапешті. "Запланована зустріч президентів США і Росії - чудова новина для всіх миролюбних людей світу. Ми готові!" - відреагував він на цю новину і заявив, що підготовка до саміту вже триває.

Також прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомляла, що Трамп попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним у Будапешті.

