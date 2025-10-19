Глава держави зазначив, що готуються дуже важливі домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій.

Наступного тижня відбудеться розмова з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL.

Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що відбувається робота з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL та збільшувати закупівлі американської зброї.

"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - зазначив він.

Глава держави також повідомив про свіжі доповіді військових та Служби безпеки України. "Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію", - сказав Зеленський і додав, що готуються "певні кроки на фронті".

Крім того, зазначив президент, вони розмовляли з Олександром Сирським, головнокомандувачем ЗСУ щодо далекобійності української зброї. "Є збільшення і за відстанню, і за влучністю наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що готуються дуже важливі домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. "Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - сказав глава держави.

Зеленський також зауважив, що майже щодня зараз відбувається комунікація з лідерами "для того, щоб була наша спільна позиція - усіх у Європі - щодо тиску на Росію, правильного тиску".

"Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити", - підкреслив він.

Президент також доручив дипломатам, і вже говорив про це з багатьма лідерами, - готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. "Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський підкреслив, що зупинити розмовами президента Росії Володимира Путіна не вийде - потрібен тиск. Він зауважив, що війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, і майже щодня здійснює сотні атак на критичну та цивільну інфраструктуру України.

Зеленський підкреслив, що світ бачить, що Росія реагує на силу, тож, мир завдяки силі може спрацювати. Він зазначив, що потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20 та G7.

