Обласна рада зарубала проект бюджету на 2009 рік

Харківська обласна рада не змогла сьогодні розглянути проект бюджету області на 2009 рік, внесений напередодні до порядку денного ХХХVІІІ сесії V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося у зв’язку з тим, що голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ змушений був відкликати проект бюджету після того, як депутати відмовилися розглядати на сесії включені до проекту її порядку денного питання про затвердження трьох обласних програм: розвитку гуманітарної сфери, соціального захисту населення та «Здоров`я Слобожанщини».

З ініціативою виключити з порядку денного сесії обговорення цих трьох програм виступили фракції Партії регіонів і «Віче».

«Я не бачу сенсу розглядати обласний бюджет, оскільки він розрахований, виходячи з тих програм, які ви відмовилися розглядати, - заявив А.АВАКОВ.

Депутати від фракцій «Наша Україна» і БЮТ висловили незадоволення рішенням сесії, оскільки, як потвердили вони, всі питання порядку напередодні отримали підтримку в комісіях, і на президії облради до них не було претензій.

За словами голови комісії з питань соціальної політики і захисту населення Володимира ШУМІЛКІНА (фракція «Наша Україна»), «за ніч щось відбулося», інакше йому важко знайти логічне пояснення тому, що «поставлено під загрозу з якихось незрозумілих, можливо, корпоративних міркувань, життя і здоров`я тисяч жителів Слобожанщини». Він зауважив, що програми виключені для затвердження програми передбачають, зокрема, матеріальну допомогу чорнобильцям, інвалідам війни, кошти на інсулін.

В середині дня депутати зробили невелику перерву для консультацій, після чого приступили до обговорення інших питань, а до питаня бюджету вирішили повернутися на пленарному засіданні наступного тижня.