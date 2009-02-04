Тимошенко вимагає погасити борги із зарплати на ХАЗі

Харків. 4 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила профільним міністерствам невідкладно погасити заборгованість із заробітної плати за попередні роки працівникам Харківського авіаційного заводу.

Відповідне доручення глава Уряду оголосила під час наради 3 лютого з вирішення проблемних питань підприємства, повідомляє сайт Харківської облради.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що загальна заборгованості із виплати зарплат працівникам ХАЗу за попередні роки становитть 34 млн.грн: «Це дуже велика сума заборгованості». При цьому прем’єр-міністр звернула увагу на те, що наразі на підприємстві немає проблем з виплатою зарплати, а заборгованість накопичилася за минулі роки.

Глава уряду доручила Міністерству промислової політики та Міністерству фінансів до наступного засідання Уряду в середу розробити пропозиції щодо погашення заборгованості із зарплати працівникам ХАЗу за рахунок коштів стабілізаційного фонду Держбюджету.

«У середу це питання вирішимо і поставимо на цьому крапку, щоб ми відчували, що у нас є чіткий вихід з цієї ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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