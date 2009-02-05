Через густий туман до Харкова не прибув літак з Києва

Харків. 5 лютого. УНІАН. Через густий туман сьогодні до Харкова не прибув пасажирський літак з Києва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському аеропорту, пасажирський літак з Борисполя за розкладом мав прибути до Харкова о 10.35, але у зв’язку з несприятливими погодними умовами його виліт з Києва завчасно було відкладено.

Водночас, ранкові рейси пасажирських літаків з Харкова до Москви і до Києва (два) відбулися.

Про можливість здійснення пасажирських рейсів з Відня і Києва (два) сьогодні у другій половині дня та ввечері поки що не йдеться, над Харковом у цей час нависає густий туман, повідомив представник аеропорту.