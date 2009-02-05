Добкін поговорить з «афганцями»

14:46, 05 лютого 2009
Харьків
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Зустріч у міськвиконкомі

Харків. 5 лютого. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайла ДОБКІН проведе зустріч з активом міського Союзу ветеранів Афганістану.

Як повідомляє сайт міськради, зустріч розпочнеться о 15.00 у малій залі засідань Харківського міськвиконкому (пл. Конституції, 7, 2-й поверх).

Захід присвячений 20-м роковинам остаточного виводу радянських військ з Афганістану.

 

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