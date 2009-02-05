Депоб’єднання «За Харків!» перейменували в «За Харківщину!»

Харьков. 5 февраля УНИАН. Депутатское объединение «За Харьков!» переименовали в «За Харьковщину!».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе объединения, решение о переименовании было принято сегодня на заседание депутатского объединения по предложению председателя Харьковского областного совета С.Чернова.

В заседании приняли участие народные депутаты А.Фельдман, В.Корж, О.Гейман, В.Камчатный, В.Филенко, В.Данилов, С.Чернов.

Участники собрания заслушали отчет о работе объединения в 2008 году, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов.

В частности, депутаты приняли решение закончить работу по формированию законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (обобщенные предложения промышленных предприятий Харьковской области и г. Харькова относительно преодолений последствий финансового кризиса и обеспечения стабильной работы промышленного комплекса)».

Участники объединения обратились к губернатору Харьковской обл. А.Авакову, председателю Харьковского областного совета С.Чернову, Харьковскому городскому голове М.Добкину, секретарю Харьковского городского совета Г.Кернесу с просьбой сформулировать пакет приоритетных проектов для государственного бюджетного финансирования в 2009 году и внесения соответствующих изменений в Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год» (с целью последующего продвижения в парламенте).

Кроме того, депутаты начали подготовку списков харьковчан на представление к награждению по случаю 355-летия города Харькова. Награждение выдающихся харьковчан планируется провести во время торжественных мероприятий по случаю 355-летия Харькова 23 августа 2009 года в ХАТОБ.

Следующее заседание объединения решено провести 9 февраля в г. Харькове, где с участием представителей местной власти и экспертов планируется выработать первоочередные предложение к внесению изменений в бюджет-2009.