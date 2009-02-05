Долар на МБ знову подорожчав

Харків. 5 лютого. УНІАН. За підсумками торгів на міжбанку американська валюта подорожчала.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/8,0750 грн., на 11:00 ціни виросли до 8,00/8,10 грн. На час закриття цінові рівні досягли максимуму – 8,12/8,17 грн.

О 16:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією валютної пари USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2165/0,2215 грн., а на 11:00 ціни підвищились до 0,2180/0,2220 грн. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2210/0,2240 грн. У Росії курс долар-рубль підвищився і становить 36,2651 рубля (+0,0151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювались у діапазоні 1,2760/1,2905 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1930/10,3770 грн., на 11:00 ціни пішли вгору - 10,2490/10,4075 грн., і на 12:00 сягли рівня 10,3890/10,4895 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH відкотилися до 10,3825/10,4765 грн.