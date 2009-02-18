ПЗ відмовилася від «Пендоліно»

Харків. 18 лютого. УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) планує замість потягів «Пендоліно» експлуатувати пасажирські вагони вітчизняного виробництва з німецькими електровозами.

Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник ПЗ Віктор ОСТАПЧУК сьогодні в Кременчуці.

«Раніше ми планували закупити «Пендоліно» і потім збудувати для них депо в Полтаві. Сьогодні ми йдемо іншим шляхом, адже з моменту укладання договору на закупівлю і до отримання потягу проходить три роки. Ми вирішили розпочати експлуатувати вагони Крюківського вагонобудівного заводу з новими візками, які вони розробили для швидкісного руху або на базі французьких візків. До них ми купимо німецькі електровози. Всі разом – електровози і наші вагони замінять нам «Пендоліно», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» в жовтні 2008 року припинила через економічну кризу будівництво депо для потягів Pendolino в Полтаві.

Як повідомлялося, ПЗ планувала збудувати в Полтаві депо для електропоїздів з примусовим нахилом кузова типу Pendolino до 2012 р. Вартість будівництва - 300-400 млн. грн. За даними ПЗ, до 2012 р. в Україні мали з`явитися потяги Pendolinо, здатні розвивати швидкість 200 км/год.