Металіст – Динамо. Перед початком двобою

В преддверии матчей 1/8 финала Кубка УЕФА киевское "Динамо" и харьковский "Металлист" встретятся в стартовом туре весенней части чемпионата Украины.

Месячник "Металлиста" и "Динамо"

В среду на трибунах харьковского спорткомплекса "Металлист" не будет где яблоку упасть - в гости к команде Мирона Маркевича, занимающей второе место в украинской премьер-лиге, пожалует единоличный лидер чемпионата "Динамо". Всего через неделю после этого соперники сойдутся вновь, но уже в рамках Кубка УЕФА, и это будет первая очная встреча украинских клубов в еврокубках. "Уровень нашей лиги растет из года в год, - отмечает наставник киевлян Юрий Семин. - Последние успехи "Динамо", "Металлиста" и "Шахтера" на международной арене означают, что и мы прогрессируем, движемся вперед".

Победа в каждой игре

С тренером бело-синих невозможно не согласиться. Ведь за медали национального чемпионата ныне реально ведут борьбу сразу пять клубов, а плотность рядов на верхних этажах турнирной таблицы высока как никогда. "Да, пока динамовцы опережают нас на шесть очков, - констатирует визави Семина Маркевич, два последних года выигрывавший с "Металлистом" бронзовые награды. - Отыграть такую фору непросто, однако если думать не об этом, а добиваться победы в каждой игре, тогда все будет зависеть от нас самих". В Харькове не скрывают, что в матче против "Динамо" хозяев устроят только три очка.

Начало - за Маркевичем

В первом круге на поле киевлян (2 августа) "Металлист" оказался сильнее - 2:1, а кипера хозяев Александра Шовковского, с той поры ставшего резервистом Станислава Богуша, огорчили Сергей Валяев и Жажа. Оба и поныне пребывают в отменной форме, во всяком случае об этом свидетельствуют эффектные голы, забитые ими на минувшей неделе в ворота "Сампдории" в ответной встрече 1/16 финала Кубка УЕФА. А вот автор победного гола в Генуе Денис Олейник, купленный слобожанами зимой у "Динамо", против бывших одноклубников не сыграет. "Таковы условия моего трансфера, - сожалеет 19-летний хавбек. - Но футбольный Бог, наверное, увидел, как я хотел сыграть с ними, и предоставил мне шанс в Кубке УЕФА".

"Засланные" козачки

Помимо Олейника, цвета "Металлиста" защищает ныне еще один выпускник динамовской академии - 31-летний опорный полузащитник Валентин Слюсарь, в ноябре 2008-го дебютировавший в составе сборной Украины. Правда, он перебрался в Харьков еще в 2005-м. "Своими нынешними успехами мы обязаны Мирону Маркевичу, - говорит Валентин, успевший также поиграть за донецкий "Металлург", российский "Ростов" и ужгородское "Закарпатье". - Именно Маркевич создал эту команду, объединил всех футболистов и привил нам психологию победителей".

Заслуги Семина

Киевлянам также есть за что благодарить своего тренера. Приняв столичный клуб год назад, российский специалист Юрий Семин добился многого. И хотя ни одного трофея с "Динамо" он пока не добыл, в текущем сезоне именно бело-синие являются фаворитами и чемпионской гонки, и розыграша Кубка Украины, где в полуфинале их ждет свидание с действующим обладателем приза донецким "Шахтером". "Металлист", к слову, сыграет на этой же стадии турнира с полтавской "Ворсклой", ныне - третьей командой премьер-лиги. Ну и кому если не "Динамо" проверять на прочность харьковчан? Тем более, повод имеется - надо брать реванш за домашнее поражение в августе.

Укрепление "Динамо"

Так, для укрепления обороны из аренды в киевском "Арсенале" срочно отозван защитник сборной Украины Виталий Мандзюк. Он уже присоединился к подопечным Семина и, судя по всему, выйдет на поле в среду (в Кубке УЕФА он не включен в заявку). Кроме того, готов к дебюту в составе бело-синих бразильский форвард Гильерме, наконец-то покинули лазарет Айила Юссуф и Милош Нинкович, отличившийся в игре первого круга. Словом, в преддверии серии матчей с "Металлистом" куда более опытные и титулованные киевляне чувствуют себя уверенно. К тому же их скамья запасных выглядит посолиднее, что в итоге может сыграть решающую роль...

Ігор ЛИННИК