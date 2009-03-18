Тимошенко після авіації обіцяє взятися за трактори і комбайни

Харків. 18 березня. УНІАН. Уряд України готує антикризовий пакет заходів для розвитку сільськогосподарського машинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила вчора на брифінгу в Харкові прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що робота над пакетом на завершальній стадії.

«Ми бачимо сьогодні обсяг сільськогосподарських машин, які можуть бути вироблені українськими підприємствами впродовж 2009 року, аби дати нормальне завантаження галузі, бачимо й ресурси фінансування і бачимо лізингові моделі фінансування», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що розвиток машинобудування буде наступним кроком уряду після остаточного вжиття заходів для розвитку авіабудування.

Крім того, прем`єр повідомила, що в п`ятницю, 20 березня, планується провести нараду з представниками підприємств авіапрому, щоб визначити подальші кроки розвитку галузі.

Нагадаємо, уряд планує ухвалити рішення про те, яким чином можна реструктуризувати борги підприємств, а також забезпечити пільгові умови ввезення в Україну імпортних деталей і механізмів, необхідних для будівництва літаків.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 березня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, спілкуючись із співробітниками Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАПП), повідомила, що підприємству буде виділено із Стабілізаційного фонду 383 млн. грн. з 500 млн. грн., передбачених на галузь авіабудування, для добудови 9 літаків, які сьогодні перебувають на стадії готовності більш ніж на 90%.

«Ці гроші в Стабілізаційному фонді є», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що найближчим часом спільно з керівництвом підприємства буде складено план-графік щомісячного надходження грошей із Стабфонду.

За словами прем`єр-міністра, добудова 9 літаків дасть змогу забезпечити додатково тисячу робочих місць на підприємстві, а їх продаж принесе 212 млн. дол.

Крім того, 16 березня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО під час відвідування київського авіаційного заводу «Авіант» і зустрічі з його колективом повідомила, що уряд планує реструктуризувати 0,5 млрд. грн. кредитів підприємства.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона уважно вивчила фінансовий баланс підприємства і визначила головні кроки, які необхідно здійснити.

«Перший крок – це реструктуризація перед банками півмільярдної заборгованості, яку вивели за особистими, приватними рахунками. Ми зробимо так, що банки підуть нам назустріч, і ми розстрочимо повернення цієї заборгованості так, що вона не заважатиме заводу жити», – відзначила прем`єр-міністр.

За її словами, також для заводу буде спрямовано кошти зі Стабілізаційного фонду. “У квітні ми завершуємо наповнення Стабфонду бюджету, там великий обсяг грошей передбачений на два напрями... і перші кошти підуть якраз на наші заводи, зокрема “Авіант”, – відзначила прем`єр-міністр.

Нагадаємо, 3 березня під час наради в Кабінеті Міністрів з питань функціонування Херсонського машинобудівного заводу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству промислової політики підготувати мінімальну програму із забезпечення функціонування всієї машинобудівної галузі в умовах кризи.

«Зробіть, будь ласка, програму, яка дасть змогу забезпечити виробництво, забезпечити зарплатою трудові колективи», – доручила вона міністрові промислової політики Володимиру НОВИЦЬКОМУ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, програма повинна передбачати підтримку машинобудівної галузі за рахунок коштів як Державного, так і місцевих бюджетів.

«Державний бюджет всі підприємства самостійно не потягне. Повинні бути якісь пропорції. Бюджети зараз в більшості областей перевиконуються, і потрібно передбачити можливість підтримки з місцевих бюджетів», – вважає прем`єр-міністр.