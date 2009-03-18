Харків назвав кращих спортсменів
22:44, 18 березня 2009Харьків
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Інформує сайт міськради
Харків. 18 березня. УНІАН. У Харкові визначено кращих спортсменів міста за підсумками лютого.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, кращими спортсменами лютого визнано танцювальний дует бронзових призерів з фігурного катання на Всесвітній універсіаді Аллу БЕКНАЗАРОВУ та Володимира ЗУЄВА, вихованців Міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.
Кращим тренером місяця визнано їхнього тренера – Галину ЧУРИЛОВУ.
Ці імена назвала експертна група з визначення кращого спортсмена та тренера «Спортивна гордість Харкова».
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