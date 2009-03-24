За тиждень Україна переходить на літній час

Харків. 24 березня. УНІАН. Вже найближчої неділі, 29 березня, о 3-й годині за київським часом на території України буде введено так званий «літній» час: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.

До переведення годинників на літній час лікарі радять починати готуватися приблизно за тиждень. «Поступово намагайтеся лягати спати і вставати вранці на 20-40 хвилин раніше, ніж зазвичай. Щоб швидше заснути, прийміть увечері теплий душ, а щоб вранці швидше прокинутися – контрастний», - радить врач-реабілітолог Борис Скачко.

«Навіть здоровим людям варто попити настій глоду, щоб через перебудову на новий часовий режим не «стрибав» тиск», - додає він.

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