Партія регіонів проведе 27 березня у Харкові акцію протесту

Харків. 25 березня. УНІАН. Партія регіонів 27 березня планує провести у Харкові акцію протесту з метою підтримки настроїв харків’ян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам мер Харкова Михайло ДОБКІН на брифінгу після позачергової сесії Харківської міськради, яка сьогодні зажадала від Президента України, уряду та Верховної ради дострокового припинення їхніх повноважень.

«У місті Харкові 27 березня планується дуже велика акція, яку влаштовує Партія регіонів разом з харків’янами, котрі хочуть висловити свій протест всім тим непрофесійним діям уряду, Президента і Верховної ради, які сьогодні мають місце бути в нашій країні. Я впевнений, у мене є така інформація, що до цієї акції приєднається дуже багато харків’ян – не членів Партії регіонів», - сказав М.ДОБКІН.

Він висловив сподівання, що «акція протесту, як хвиля прокотиться по багатьох містах нашої країни».

«Сидіти мовчки, - сказав М.ДОБКІН, - склавши руки, як сьогодні пропонують представники Комуністичної партії, займатися утопією – пропонувати імпічмент, який сьогодні неможливий, згідно з чинним законодавством, а пропонується лише з однією метою – щоб відвернути увагу від уряду, в якому комуністи сьогодні беруть участь, і дати можливість випускати пар дійсно в тому напрямку, де це не може бути реалізоване, ми це підтримувати не збираємося».

М.ДОБКІН вважає, що «всі біди сьогодні йдуть від уряду, економічні біди – вони за це відповідальні. Гуманітарні біди і біди національної безпеки виходять від президента. А Верховна рада, яка формує уряд, не маючи коаліції, не здатна приймати серйозних кардинальних змін чи виробляти системи захисту чи протидії економічній кризі».

«Тому, - зазначив він, - всім нам треба взятися за руки і дружно піти в напрямку, протилежному від влади. Тому народ почне підказувати тим людям, які сьогодні, дорвавшись до влади, ніяк не бажають вступати місце іншим. Якщо буде аналогічна пропозиція від Верховної ради і місцевому самоврядуванню перезавантажитися, якщо це буде непримєнітєльно до одного міста Харкова, а до всіх міст України, я із задоволенням піду на ці крайні заходи і запропоную депутатам піти за довірою до харків’ян».

При цьому мер Харкова вислови упевненість, що «представництво моїх однопартійців, членів Партії регіонів у харківській міськраді тільки збільшиться порівняно з нинішніми тенденціями».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії депутати Харківської міськради ухвалили звернення до Президента України, Кабінету міністрів і Верховної ради з вимогою дострокового припинення повноважень.

У ході обговорення виступили народні депутати України Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ), а також Дмитро ШЕНЦЕВ та Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів)..

Фракція КПУ не брали участі в голосуванні у зв’язку з тим, що більшість відхилила їхню пропозицію внести до тексту звернення вимогу про імпічмент Президенту. До цього своїх однопартійців закликала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА, яка на знак протесту покинула сесію. Нардеп заявила, що вона не хоче «брати участь у блефі, обмані та голому популізмі», і висловила жаль, що «Партія регіонів перестала бути тією силою, яка може добитися успіхів».