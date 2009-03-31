Ющенко оприлюднив проект нової Конституції України
Текст – на сайті глави держави
Харків. 31 березня. УНІАН. На офіційному сайті Президента України оприлюднено проект Закону “Про внесення змін до Конституції України”, який Віктор ЮЩЕНКО сьогодні передав голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ і попросив розглянути його як невідкладний.
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, зміни до Основного Закону держави пропонується викласти у формі нової редакції Конституції України.
Ініціювання змін обумовлено станом сучасного українського суспільства і політичного процесу в Україні, який об`єктивно потребує необхідності вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин, наголошується у пояснювальній записці.
На думку В.ЮЩЕНКА, комплексні зміни до Конституції України викликані також практикою застосування її положень, виявленням та необхідністю усунення у її змісті певних недоліків, зокрема, недостатності гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, вад в організації та функціонуванні державного механізму, недосконалості системи стримувань і противаг, які мала б забезпечувати збалансованість та єдність цього механізму.
У пояснювальній записці зазначено, що проект підготовлено, переважно, базуючись на напрацьованому робочою групою Національної конституційної ради проекті Концепції системного оновлення регулювання суспільних відносин в Україні. Були взяті до уваги проекти нової редакції Конституції України, що розроблялися науковцями, політичними партіями, а також напрацювання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, громадських, зокрема правозахисних, організацій, думки вчених, передусім провідних фахівців у галузі конституційного і адміністративного права, окремі пропозиції, що висловлювалися у засобах масової інформації.
Структура Конституції України у новій редакції є такою: преамбула; розділ I «Засади конституційного ладу» (статті 1-23); розділ II «Права, свободи та обов`язки людини і громадянина» (статті 24-73); розділ III «Народне волевиявлення» (статті 74-84); розділ IV «Національні Збори України» (статті 85-111); розділ V «Президент України» (статті 112-125); розділ VI «Кабінет Міністрів України» (статті 126-133); розділ VII «Суд і правосуддя. Прокуратура» (статті 134-145); розділ VIII «Конституційний Суд України» (статті 146-154); розділ IX. «Місцеве самоврядування та територіальна організація влади» (статті 155-166); розділ X «Внесення змін до Конституції України» (статті 167-170); розділ XI «Прикінцеві положення» (стаття 171); розділ XII «Перехідні положення» (14 пунктів).