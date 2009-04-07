Кращим спортсменом Харкова у березні став Ібрагім Алдатов
11:14, 07 квітня 2009Харьків
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Розглядалися кандидатури 7 спортсменів
Харків. 7 квітня. УНІАН. Кращим спортсменом Харкова у березні став Ібрагім АЛДАТОВ, срібний призер чемпіонату Європи 2009 року з вільної боротьби, майстер спорту України міжнародного класу.
Як повідомляє сайт міськради, на розгляд експертної комісії загалом були висунуті кандидатури семи харківських спортсменів, які досягли високих результатів на Чемпіонатах і Кубках Світу, Європи, України та їхніх тренерів.
Кращим тренером став його наставник І.АЛДАТОВА Юрій НАЗАРЕНКО.
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