Харків. 7 квітня. УНІАН. Кращим спортсменом Харкова у березні став Ібрагім АЛДАТОВ, срібний призер чемпіонату Європи 2009 року з вільної боротьби, майстер спорту України міжнародного класу.

Як повідомляє сайт міськради, на розгляд експертної комісії загалом були висунуті кандидатури семи харківських спортсменів, які досягли високих результатів на Чемпіонатах і Кубках Світу, Європи, України та їхніх тренерів.

Кращим тренером став його наставник І.АЛДАТОВА Юрій НАЗАРЕНКО.