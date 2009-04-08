На Сході зниження температури

Харків. 8 квітня. УНІАН. У середу, 8 квітня, в Україні опади не очікуються, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 5-8° тепла; вдень 12-17° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 20-22°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла.

У Київській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.

У Києві завтра опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.