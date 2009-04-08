Тимофєєв планує розвернути АВЕК у газову сферу

08:24, 08 квітня 2009
Харьків
0 0

«Нафто-газ - це супербізнес»

Харків. 7 квітня. УНІАН. Керівництво АВЕКу буде намагатися включити до пакету активів концерну приватний видобуток вуглеводнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 7 квітня на прес-конференції у Харкові заявив новообраний керівник концерну АВЕК Олексій ТИМОФЄЄВ.

На думку О.ТИМОФЄЄВА, цей бізнес є перспективним та дуже прибутковим в Україні. «Газовий бізнес надзвичайно прибутковий. Сьогодні на тисячу кубометрів газовики заробляють більше, ніж до кризи», - відзначив він.

О.ТИМОФЄЄВ заявив, що докладе всіх зусиль, щоб концерн АВЕК мав можливість вести діяльність у сфері видобутку вуглеводнів. «Я буду старатися, щоб у пакеті АВЕКу з’явилося приватне видобування вуглеводнів. Я буду пропонувати це нашим партнерам, наскільки це буде реалізоване, не знаю, однак на сьогоднішній день нафто-газ – це супер-бізнес», - акцентував голова АВЕКу.

Довідка УНІАН: Олексій ТИМОФЄЄВ – 32 роки, юрист за освітою. До обрання на посаду керівника Концерну АВЕК працював на керівних посадах великих підприємств, зокрема був членом правління НАК «Нафтобаз Україна», першим заступником голови правління концерну «Гео Альянс».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter