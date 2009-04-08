Тимофєєв планує розвернути АВЕК у газову сферу

Харків. 7 квітня. УНІАН. Керівництво АВЕКу буде намагатися включити до пакету активів концерну приватний видобуток вуглеводнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 7 квітня на прес-конференції у Харкові заявив новообраний керівник концерну АВЕК Олексій ТИМОФЄЄВ.

На думку О.ТИМОФЄЄВА, цей бізнес є перспективним та дуже прибутковим в Україні. «Газовий бізнес надзвичайно прибутковий. Сьогодні на тисячу кубометрів газовики заробляють більше, ніж до кризи», - відзначив він.

О.ТИМОФЄЄВ заявив, що докладе всіх зусиль, щоб концерн АВЕК мав можливість вести діяльність у сфері видобутку вуглеводнів. «Я буду старатися, щоб у пакеті АВЕКу з’явилося приватне видобування вуглеводнів. Я буду пропонувати це нашим партнерам, наскільки це буде реалізоване, не знаю, однак на сьогоднішній день нафто-газ – це супер-бізнес», - акцентував голова АВЕКу.

Довідка УНІАН: Олексій ТИМОФЄЄВ – 32 роки, юрист за освітою. До обрання на посаду керівника Концерну АВЕК працював на керівних посадах великих підприємств, зокрема був членом правління НАК «Нафтобаз Україна», першим заступником голови правління концерну «Гео Альянс».